Сумма двух чисел равна 10 а их утроенное произведение равно 63.Найдите это число.
Алгебра
Сумма двух чисел равна 10 а их утроенное произведение равно 63.Найдите это число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое число 7, а второе 3, т.к. их сумма: 3 + 7 = 10, а их произведение 3 * 7 = 21 и умножаем его на 3, будет равно 63.
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