10 предложений с фразеологизмами и указать их обозначения

Гость: Гость:

1 Мой друг убежал от меня как в воду канул ( пропал ) 2 Мама потеряла свою синюю птицу ( символ счастья) 3 Прилетела к нам первая ласточка ( самые ранние самые первые признаки наступления чего-либо) 4 Мужчину ободрали как липку ( ограбили ) 5 У моего брата в комнате авгиевы конюшни ( грязное помещение) 6 Мои братья по оружию отмечали победу ( члены одного коллектива) 7 Большая шишка решит все проблемы ( Важный, влиятельный человек) 8 "Ты Далеко пойдешь" - говорила мне моя мама! (многого добиться в жизни) 9 Бабушка говорила минорным тоном. ( говорить грустно, печально) 10 Они были на седьмом небе от счастья ! ( Очень довольны, рады)