10 предложений с фразеологизмами и указать их обозначения
Русский язык
10 предложений с фразеологизмами и указать их обозначения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Мой друг убежал от меня как в воду канул ( пропал ) 2 Мама потеряла свою синюю птицу ( символ счастья) 3 Прилетела к нам первая ласточка ( самые ранние самые первые признаки наступления чего-либо) 4 Мужчину ободрали как липку ( ограбили ) 5 У моего брата в комнате авгиевы конюшни ( грязное помещение) 6 Мои братья по оружию отмечали победу ( члены одного коллектива) 7 Большая шишка решит все проблемы ( Важный, влиятельный человек) 8 "Ты Далеко пойдешь" - говорила мне моя мама! (многого добиться в жизни) 9 Бабушка говорила минорным тоном. ( говорить грустно, печально) 10 Они были на седьмом небе от счастья ! ( Очень довольны, рады)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Выпишите из словаря по пять существительных,отвечающих на вопросы кто? что? Соста??ьте предложение содним из них.Напишите. Обозначьте падеж.
Математика
Проверь верно ли: НОД (24;40)БОЛЬШЕ НОД (24;42) если что я болела и пропустила эту тему она называется Наибольший общий делитель (НОД) и Наиме...