Процесс с помощью которого дизентерийная амеба поглощает эритроциты
Биология
Процесс с помощью которого дизентерийная амеба поглощает эритроциты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дизентерийная амёба (лат. Entamoeba histolytica) — вид паразитических простейших типа амёбозои. Вызывает тяжёлое заболевание — амёбиаз (амёбную дизентерию, амёбный колит).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Деревья сливаются в чернеющие массы,на синем небе робко выступают первые звездоч??и.разобрать предложение по составу и какое оно?