Процесс с помощью которого дизентерийная амеба поглощает эритроциты

Биология
Процесс с помощью которого дизентерийная амеба поглощает эритроциты
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дизентерийная амёба (лат. Entamoeba histolytica) — вид паразитических простейших типа амёбозои. Вызывает тяжёлое заболевание — амёбиаз (амёбную дизентерию, амёбный колит).
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