Деревья сливаются в чернеющие массы,на синем небе робко выступают первые звездоч??и.разобрать предложение по составу и какое оно?

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Деревья сливаются в чернеющие массы,на синем небе робко выступают первые звездоч??и.разобрать предложение по составу и какое оно?

Автор: Гость