Деревья сливаются в чернеющие массы,на синем небе робко выступают первые звездоч??и.разобрать предложение по составу и какое оно?

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Деревья сливаются в чернеющие массы,на синем небе робко выступают первые звездоч??и.разобрать предложение по составу и какое оно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревья-подлежащее,сливаются-сказуемое(1 осн.) Звездочки-подлежащее,выступают-сказуемое(2 осн.) Предложение: распр.,невоскл.,повествоват.,сложное. Сливаются (куда?) в массы. Массы(какие?) чернеющие. Звездочки(какие?)первые. Выступают(где?)на синем небе. Выступают(как?)робко.
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