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Сумма квадрата чисел c и 3
Алгебра
Сумма квадрата чисел c и 3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6с2 шесть цэ в квадрате
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