Написать сочинение на тему: "Музыка- образная модель окружающего мира."

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Ша жизнь интересная и удивительная. люди по разному относятся к своей жизни, к окружающему миру. Одни радуются каждому прожитому дню и верят в то, что в дальнейшем их ждет только хорошее. Другие почему то ни на что не надеются, и их жизнь превращается в обычное существование. Ряд людей верит в различные предсказания, в то, что жизнь человека зависит от судьбы. Трудно сказать, каких людей в нашем мире больше. Наверное, многое зависит от обстоятельств, от той или иной ситуации, от мировоззрения человека. Каждый из нас замечал, что сейчас можно встретить немного людей, которые улыбаются, у которых хорошее