Огнестрельное оружие для стрельбы каменным или металлическим дробом на близкое расстояние по живой силе противника, впервые применено русскими в XIV веке - это: 1) тараны 2) пороки 3) тюфяк 4) катапульта
История
Огнестрельное оружие для стрельбы каменным или металлическим дробом на близкое расстояние по живой силе противника, впервые применено русскими в XIV веке - это: 1) тараны 2) пороки 3) тюфяк 4) катапульта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это огнестрельное оружие называется тюфяк
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