Мы поднялись до облаков над головой серая ровная пелена как потолок
Русский язык
Мы поднялись до облаков над головой серая ровная пелена как потолок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы поднялись до облаков,над головой серая,ровная пелена,как потолок.
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