Пожалуйста помогите с музыкой!!!

Музыка
Пожалуйста помогите с музыкой!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По рисунку можно сказать,что это-военный или походный марш.. Марши также могут звучать на свадьбах - "Свадебный марш", на похоронах-" похоронный марш",мажорные марши звучат на праздничных,весёлых событиях,а минорные-на траурных.
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