Сочинение на тему Моя первая встреча с Пушкиным Очень срочно плиз

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Сочинение на тему Моя первая встреча с Пушкиным Очень срочно плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты когда нибудь встречался с Пушкиным? Я впервые встретился с Пушкиным так.Я листал книгу и увидел прекрасный стих.Я спросил маму-"Кто это написал"-мама сказала что это был Пушкин.  Затем я нашел его фотографии и узнал что это замечательный поэт... Это только главная мысли поменяй все сделай как ты хочешь,зайди в своё сердце и ты сможешь написать замечательное сочинение... 
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