Сочинение на тему Моя первая встреча с Пушкиным Очень срочно плиз

Гость: Гость:

Ты когда нибудь встречался с Пушкиным? Я впервые встретился с Пушкиным так.Я листал книгу и увидел прекрасный стих.Я спросил маму-"Кто это написал"-мама сказала что это был Пушкин. Затем я нашел его фотографии и узнал что это замечательный поэт... Это только главная мысли поменяй все сделай как ты хочешь,зайди в своё сердце и ты сможешь написать замечательное сочинение...