Проверь верно ли: НОД (24;40)БОЛЬШЕ НОД (24;42) если что я болела и пропустила эту тему она называется Наибольший общий делитель (НОД) и Наименьшее общее кратное (НОК)
Математика
Проверь верно ли: НОД (24;40)БОЛЬШЕ НОД (24;42) если что я болела и пропустила эту тему она называется Наибольший общий делитель (НОД) и Наименьшее общее кратное (НОК)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нод(24,40)=2×2×2=8 Нод(24,42)=2×3=6 Т.е1 нод больше 2
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