Проверь верно ли: НОД (24;40)БОЛЬШЕ НОД (24;42) если что я болела и пропустила эту тему она называется Наибольший общий делитель (НОД) и Наименьшее общее кратное (НОК)

Математика

Проверь верно ли: НОД (24;40)БОЛЬШЕ НОД (24;42) если что я болела и пропустила эту тему она называется Наибольший общий делитель (НОД) и Наименьшее общее кратное (НОК)

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