Что относится к внутренним силам,влияющим на формирование рельефа?

География
Что относится к внутренним силам,влияющим на формирование рельефа?
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Гость:
Извержение вулкана землятесения
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