Выпишите из словаря по пять существительных,отвечающих на вопросы кто? что? Соста??ьте предложение содним из них.Напишите. Обозначьте падеж.
Русский язык
Выпишите из словаря по пять существительных,отвечающих на вопросы кто? что? Соста??ьте предложение содним из них.Напишите. Обозначьте падеж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кот,стол,кастрюля,школа,игрушка.Моя сестра играет с игрушками.Т п.
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