Выпишите из словаря по пять существительных,отвечающих на вопросы кто? что? Соста??ьте предложение содним из них.Напишите. Обозначьте падеж.

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Выпишите из словаря по пять существительных,отвечающих на вопросы кто? что? Соста??ьте предложение содним из них.Напишите. Обозначьте падеж.

Автор: Гость