Выпишите из словаря по пять существительных,отвечающих на вопросы кто? что? Соста??ьте предложение содним из них.Напишите. Обозначьте падеж.

Русский язык
Выпишите из словаря по пять существительных,отвечающих на вопросы кто? что? Соста??ьте предложение содним из них.Напишите. Обозначьте падеж.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кот,стол,кастрюля,школа,игрушка.Моя сестра играет с игрушками.Т п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Проверь верно ли: НОД (24;40)БОЛЬШЕ НОД (24;42) если что я болела и пропустила эту тему она называется Наибольший общий делитель (НОД) и Наиме...
Ответить
Биология
Процесс с помощью которого дизентерийная амеба поглощает эритроциты
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему Моя первая встреча с Пушкиным Очень срочно плиз
Ответить
Русский язык
Деревья сливаются в чернеющие массы,на синем небе робко выступают первые звездоч??и.разобрать предложение по составу и какое оно?
Ответить
Математика
Помогите расставить действия в примерах прошу!!!!!! номер 300
Ответить