Помогите построить правила игры в официально деловом стиле

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Помогите построить правила игры в официально деловом стиле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Официально-деловой стиль в жизни встречается гораздо чаще, чем можно подумать. Вы видите его в инструкциях, в любых документах организаций (неважно, государственных или коммерческих), в законодательных актах, в методических разработках и так далее.Главной функцией этого стиля является информирование – сообщение предельно точно и сжатой информации. Поэтому информационная насыщенность текстов, написанных официально-деловым стилем, очень велика, хотя и сложна дл

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