Помогите пожалуйста!!!!! 1-я задача: Задания по географии и математике ученик выполнял 1/4 ч, причём работа с картой заняла на 1/20 ч меньше, чем решение задачи. Сколько времени потребовалось на каждое задание. 2-я задача: Вер...

Математика

Помогите пожалуйста!!!!! 1-я задача: Задания по географии и математике ученик выполнял 1/4 ч, причём работа с картой заняла на 1/20 ч меньше, чем решение задачи. Сколько времени потребовалось на каждое задание. 2-я задача: Верёвку длиной 18 м надо разрезать на два куска так, чтобы один из них оказался в 3 раза длиннее другого. Сколько метров верёвки будет в каждом куске ?

Автор: Гость