Помогите пожалуйста!!!!! 1-я задача: Задания по географии и математике ученик выполнял 1/4 ч, причём работа с картой заняла на 1/20 ч меньше, чем решение задачи. Сколько времени потребовалось на каждое задание. 2-я задача: Вер...
Математика
Помогите пожалуйста!!!!! 1-я задача: Задания по географии и математике ученик выполнял 1/4 ч, причём работа с картой заняла на 1/20 ч меньше, чем решение задачи. Сколько времени потребовалось на каждое задание. 2-я задача: Верёвку длиной 18 м надо разрезать на два куска так, чтобы один из них оказался в 3 раза длиннее другого. Сколько метров верёвки будет в каждом куске ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/4=15мин на все(15-3)/2=6 мин с географией6+3=9мин математика
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Математика
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