Помогите!!!Пожалуйста.... 1-Прочитай названия растений.Подчеркни волнистой линией те,которые выращивают на полях.Дополни список своими примерами. Ландыш,Тимофеевка,Лилия,клевер,картофель,рожь,тысячелистник,___________________...

Гость: Гость:

1. Тимофеевка, клевер, картофель, рожь. Свои варианты: ячмень, просто, пшеница, кукуруза 2. Серая куропатка, мышь-малютка, сова, пустельга. Свои варианты: конь Пржевальского, мышь-полёвка, лисица, ящерица 3.1. Пшеница → мышь → сова 3.2. Р ожь → куропатка → лиса