Помогите!!!Пожалуйста.... 1-Прочитай названия растений.Подчеркни волнистой линией те,которые выращивают на полях.Дополни список своими примерами. Ландыш,Тимофеевка,Лилия,клевер,картофель,рожь,тысячелистник,___________________...
Окружающий мир
Помогите!!!Пожалуйста.... 1-Прочитай названия растений.Подчеркни волнистой линией те,которые выращивают на полях.Дополни список своими примерами. Ландыш,Тимофеевка,Лилия,клевер,картофель,рожь,тысячелистник,____________________ 2-Прочитай названия животных.Подчеркни волнистой линией те,которые обитают га полях.Дополни список своими примерами. Колорадский жук,дятел,серая куропатка,мышь-малютка,белка,сова,пустельга,______________ 3-Составь 2-3 цепи питания,которые сложились в поле. ____________________ _____________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Тимофеевка, клевер, картофель, рожь. Свои варианты: ячмень, просто, пшеница, кукуруза 2. Серая куропатка, мышь-малютка, сова, пустельга. Свои варианты: конь Пржевальского, мышь-полёвка, лисица, ящерица 3.1. Пшеница → мышь → сова 3.2. Р ожь → куропатка → лиса
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