Помогите пожалуйста: 1)русская живопись 14-16 веков 2)что такое МОСКОВСКАЯ УСОБИЦА 3)византийская иконописная школа-ЭТО

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1)Устное народное творчество 2).Дата: 27 февраля 1433 - 17 июля 1453; Место где происходили события: Великое княжество Московское, Новгородская земля; Повод(причина): Борьба за права на великокняжеский престол после смерти Василия I. Пы.Сы. тогда Киевская Русь была разделена на множество уделов, где "сидел и правил" князь, каждый хотел получить ярлык от Хана Золотой Орды и править в более развитом и сильном уделе; События: все начинается когда умер Дмитрий Донской и по его завещания вступил на великокняжеский престол Юрий Дмитриевич.Далее на этот престол вступает его брат Василий Дмитриевич из-за того, что хан дал ему ярлык на княжение.Далее начинается "война" между Василием II и Юрием за престол. Делее Василий II начинает бороться за престол с Василием Юрьевичем. Ну и дальше Василий II борется с Дмитрием Юрьевичем. Пы.Сы. после всех противостояний и "делишек" Василий II получает прозвище Темный. Значение: ликвидация большинства мелких уделов в составе Московского княжества и укрепление власти великого князя. Итог:Победа Василия Тёмного. Установление нового порядка престолонаследования.