Помогите пожалуйста. 4т.2ц.=...ц 84ц= ...т...ц 5т.460кг=...кг 19т.600кг=...ц 42.000кг=...ц 360ц=...т
Математика
Помогите пожалуйста. 4т.2ц.=...ц 84ц= ...т...ц 5т.460кг=...кг 19т.600кг=...ц 42.000кг=...ц 360ц=...т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4т.2ц.-42ц. 84ц-8т 4ц 5т 460кг-5460кг 19т 600кг-196ц 42000кг-42ц 360ц-36т
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