в первый день магазин продал 40% товара а во второй день 50% от остатка. Сколько процентов участка осталось невспаханными
Математика
в первый день магазин продал 40% товара а во второй день 50% от остатка. Сколько процентов участка осталось невспаханными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 - 40 = 60% - осталось на второй день 2) 60% * 50% = 30% - продано во второй день. 3) 100-60-30 = 10% - осталось не проданным - ОТВЕТ
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