в первый день магазин продал 40% товара а во второй день 50% от остатка. Сколько процентов участка осталось невспаханными

Математика

в первый день магазин продал 40% товара а во второй день 50% от остатка. Сколько процентов участка осталось невспаханными

Автор: Гость