On the Internet children answer guestions about their holidays

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Задание: В интернете дети отвечают на вопросы про каникулы 1)Где ты провел свои каникулы? 2)Кто обычно был с тобой? 3)Где ты любил проводить каникулы?Почему? 4)Что ты делал на каникулах? 5)Как ты проводил прошлые летние каникулы? 6)Как ты думаешь провести следующие каникулы?