Помгите сочинение на тему мое отношение к древнерусской литературе

Гость: Гость:

Люди и животные, какие же у них отличия? Люди могут сами достать и приготовить еду, а животные её только добывают. Люди имеют общий язык, а у каждой группы животных он разный: заяц никогда не поймёт, о чём ему хочет сообщить медведь, а волк так и не узнает, почему от него убегают животные. Человек развивается сам, он придумывает что-то новое и старается это усовершенствовать.