Петя нашел 48 грибов,Миша в 12 раз менше, а Наташана 8 грибов менше чем Петя.Сколько в??его грибов нашли дети

Математика

Петя нашел 48 грибов,Миша в 12 раз менше, а Наташана 8 грибов менше чем Петя.Сколько в??его грибов нашли дети

Автор: Гость