Петя нашел 48 грибов,Миша в 12 раз менше, а Наташана 8 грибов менше чем Петя.Сколько в??его грибов нашли дети

Математика
Петя нашел 48 грибов,Миша в 12 раз менше, а Наташана 8 грибов менше чем Петя.Сколько в??его грибов нашли дети
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 48/12=4 2. 48-8=40 3. 48+4+40=92
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