Дайте определение понятий регенерация
Биология
Дайте определение понятий регенерация
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Восстановление, возобновление, возмещение в процессе обработки, развития,деятельности.
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