Ученики школы отправились в поход построившись в колонну длиной 80м. Дети в колонн?? идут со скоростью 60м/мин. Чтобы догнать подругу в начале колонны Таня идущая в конце колонны побежала со скоростью 100м/мин. Через сколько ми...
Математика
Ученики школы отправились в поход построившись в колонну длиной 80м. Дети в колонн?? идут со скоростью 60м/мин. Чтобы догнать подругу в начале колонны Таня идущая в конце колонны побежала со скоростью 100м/мин. Через сколько минут Таня догонит подругу. Помогите решить плиз. СПС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим скорость сближения 100м/с-60м/с=40м/с делим длину колоны на скорость сближения 80м:40м/с=2 мин Ответ: через 2 минуты.
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