Ученики школы отправились в поход построившись в колонну длиной 80м. Дети в колонн?? идут со скоростью 60м/мин. Чтобы догнать подругу в начале колонны Таня идущая в конце колонны побежала со скоростью 100м/мин. Через сколько ми...

Математика

Ученики школы отправились в поход построившись в колонну длиной 80м. Дети в колонн?? идут со скоростью 60м/мин. Чтобы догнать подругу в начале колонны Таня идущая в конце колонны побежала со скоростью 100м/мин. Через сколько минут Таня догонит подругу. Помогите решить плиз. СПС

Автор: Гость