Ладыженская 6 класс упр 216 учебник 2009 помогите )

Гость: Гость:

1. Дождемер , пчеловод , пароход , языковед , глазомер , лётчик-испытатель ( сложение двух слов ) 2. Исследователь , закрепитель ,выключатель , обозреватель , учётчик , счётчик Во 2-ом суффиксы ель и чик