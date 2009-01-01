Ладыженская 6 класс упр 216 учебник 2009 помогите )
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Ладыженская 6 класс упр 216 учебник 2009 помогите )
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Дождемер , пчеловод , пароход , языковед , глазомер , лётчик-испытатель ( сложение двух слов ) 2. Исследователь , закрепитель ,выключатель , обозреватель , учётчик , счётчик Во 2-ом суффиксы ель и чик
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