Пётр Семёнович - тренер. Что подлежащее, а что сказуемое?
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Пётр Семёнович - тренер. Что подлежащее, а что сказуемое?
Ответ(ы) на вопрос:
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Пётр Семёнович - подлежащее, тренер - сказуемое.
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