Помогите решить пример 1-сosк(квадрат)(aльфа) _____________ +tg*ctg (альфа) 1-sin(квадрат)(аль??а)

Алгебра
Помогите решить пример 1-сosк(квадрат)(aльфа) _____________ +tg*ctg (альфа) 1-sin(квадрат)(аль??а)
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