В какой из перечисленных стран детей в возрастной структуре населения наибольшая? 1) Украина 2) Саудовская Аравия 3) Белоруссия 4) Латвия

География

В какой из перечисленных стран детей в возрастной структуре населения наибольшая? 1) Украина 2) Саудовская Аравия 3) Белоруссия 4) Латвия

Автор: Гость