В какой из перечисленных стран детей в возрастной структуре населения наибольшая? 1) Украина 2) Саудовская Аравия 3) Белоруссия 4) Латвия

География
В какой из перечисленных стран детей в возрастной структуре населения наибольшая? 1) Украина 2) Саудовская Аравия 3) Белоруссия 4) Латвия
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