В слове прочно все согласованные звуки имеют пару твёрдости/мягкости?

Русский язык
В слове прочно все согласованные звуки имеют пару твёрдости/мягкости?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не все. Ч не имеет
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