Помогите умоляю срочно скоро контрольная на свадебный пир привезли 5400 кг продукт??в: Дичь, овощи, фрукты, сладости. Дичь привезли 1892 кг, что она 979 Килограмм больше, чем, овощей, фруктов на 589 кг больше, чем овощей. Сколь...

Математика
Помогите умоляю срочно скоро контрольная на свадебный пир привезли 5400 кг продукт??в: Дичь, овощи, фрукты, сладости. Дичь привезли 1892 кг, что она 979 Килограмм больше, чем, овощей, фруктов на 589 кг больше, чем овощей. Сколько килограммов сладости привезли во дворец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1892-979=913 овощей 913+589=1502 фруктов 1502+913+1892=3487 5400-3487=1913
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