Помогите умоляю срочно скоро контрольная на свадебный пир привезли 5400 кг продукт??в: Дичь, овощи, фрукты, сладости. Дичь привезли 1892 кг, что она 979 Килограмм больше, чем, овощей, фруктов на 589 кг больше, чем овощей. Сколь...

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Помогите умоляю срочно скоро контрольная на свадебный пир привезли 5400 кг продукт??в: Дичь, овощи, фрукты, сладости. Дичь привезли 1892 кг, что она 979 Килограмм больше, чем, овощей, фруктов на 589 кг больше, чем овощей. Сколько килограммов сладости привезли во дворец

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