y=3×+5 линейная функция и ее график прямая помогите пожалуйста
Алгебра
y=3×+5 линейная функция и ее график прямая помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=3х+5 |х|0|2| |у|5|11| график сама (сам)
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