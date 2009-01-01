Для чего нужен штатив и окуляр
Биология
Для чего нужен штатив и окуляр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы чётко что то разглядеть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученики школы отправились в поход построившись в колонну длиной 80м. Дети в колонн?? идут со скоростью 60м/мин. чтобы догнать подругу в начале коло...
Окружающий мир
Какой орган чувств соседствует с органом слуха? В каких случаях нам помогает орган равновесия? Какая опасность грозит человеку потерявшему обонян...