Приведите примеры глаголов с окончаниями ешь ет ем ете ут ют из окончаниями ишь ИТ им ите ат ят

Математика

Приведите примеры глаголов с окончаниями ешь ет ем ете ут ют из окончаниями ишь ИТ им ите ат ят

Автор: Гость