Приведите примеры глаголов с окончаниями ешь ет ем ете ут ют из окончаниями ишь ИТ им ите ат ят

Математика
Приведите примеры глаголов с окончаниями ешь ет ем ете ут ют из окончаниями ишь ИТ им ите ат ят
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