Помогите пожалуйста!!!! даю 25 балов 1) y=x в квадрате y=4x-3 найти точки пересечения графиков 2) y=1/x, y=0 , y=1 и x=6

Алгебра
Помогите пожалуйста!!!! даю 25 балов 1) y=x в квадрате y=4x-3 найти точки пересечения графиков 2) y=1/x, y=0 , y=1 и x=6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто приравнять... и решить квадратное уравнение))) у = х² = 4x-3 x² - 4x + 3 = 0 по т.Виета корни: 3 и 1 ---это значения икс вычислить значения игрек и записать координаты точек))) точки: (3; 9) и (1; 1)
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