Помогите пожалуйста!!!! даю 25 балов 1) y=x в квадрате y=4x-3 найти точки пересечения графиков 2) y=1/x, y=0 , y=1 и x=6

Гость: Гость:

Просто приравнять... и решить квадратное уравнение))) у = х² = 4x-3 x² - 4x + 3 = 0 по т.Виета корни: 3 и 1 ---это значения икс вычислить значения игрек и записать координаты точек))) точки: (3; 9) и (1; 1)