Помогите,пожалуйста,как можно быстрее. Нам по математике задали написать самосто??тельную работу(которой,кстати,нет в интернете) и я тут не очень разбираюсь -.- 1. Выполни вычитание: а) 32-(-25); б) - ( ); в) -2,6-(-5,4) 2. ...

Математика

Помогите,пожалуйста,как можно быстрее. Нам по математике задали написать самосто??тельную работу(которой,кстати,нет в интернете) и я тут не очень разбираюсь -.- 1. Выполни вычитание: а) 32-(-25); б) - ( ); в) -2,6-(-5,4) 2. Вычисли: а) -2,5 - ( 1 + 2) б) -4,544 - (2,76 - 1,386) в) 3 - ( - 1) 3.Раскрой скобки и найди значение полученной алгебраической суммы: а) 0,6 - (-3,9 + 12,4) + (-5,7 + 2,1) - (4,8 - 2,9) б) - (6 - 2,53) + (-3 + 7,53) (Остальные задания сделаны)

Автор: Гость