Помогите,пожалуйста,как можно быстрее. Нам по математике задали написать самосто??тельную работу(которой,кстати,нет в интернете) и я тут не очень разбираюсь -.- 1. Выполни вычитание: а) 32-(-25); б) - ( ); в) -2,6-(-5,4) 2. ...

Математика
Помогите,пожалуйста,как можно быстрее. Нам по математике задали написать самосто??тельную работу(которой,кстати,нет в интернете) и я тут не очень разбираюсь -.- 1. Выполни вычитание: а) 32-(-25); б) - ( ); в) -2,6-(-5,4) 2. Вычисли: а) -2,5 - ( 1 + 2) б) -4,544 - (2,76 - 1,386) в) 3 - ( - 1) 3.Раскрой скобки и найди значение полученной алгебраической суммы: а) 0,6 - (-3,9 + 12,4) + (-5,7 + 2,1) - (4,8 - 2,9) б) - (6 - 2,53) + (-3 + 7,53) (Остальные задания сделаны)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  а) 32-(-25)=32+25=57 б)-2/9  в)-2,6-(-5,4)=-2,6+5,4=2,8 2. а)-6 1/2 Б)-5,918 в)4 37/38 3. а)-13,4 б)
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