Помогите пожалуйста. начерти прямоугольник АВСД, соедини отрезками его противоположные вершины.точку пересечение отрезков обозначать буквой О . запиши названия всех треугольников,стороной которых является отрезок ВС.
Математика
Помогите пожалуйста. начерти прямоугольник АВСД, соедини отрезками его противоположные вершины.точку пересечение отрезков обозначать буквой О . запиши названия всех треугольников,стороной которых является отрезок ВС.
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