Помогите пожалуйста найти область определения функции
Алгебра
Помогите пожалуйста найти область определения функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ х²-х-2≥0 корни уравнения х=2 х=-1 (х+1)(х-2)≥0 рассмотрим две системы 1 { x+1≥0 ⇒ x≥-1 x-2≥0 ⇒ x≥2 x∈[2;+∞) 2 { x+1≤0 ⇒x≤-1 x-2≤0 ⇒x≤2 x∈(-∞;-1] x∈(-∞;-1]∪[2;+∞) и второе условие -х-1>0 ⇒x<-1 x∈(-∞;-1) Ответ : область определения (-∞;-1)
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