Помогите пожалуйста найти область определения функции

Алгебра
Помогите пожалуйста найти область определения функции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ  х²-х-2≥0  корни уравнения х=2 х=-1          (х+1)(х-2)≥0 рассмотрим две системы                 1  {    x+1≥0 ⇒ x≥-1    x-2≥0 ⇒ x≥2  x∈[2;+∞)       2 {     x+1≤0 ⇒x≤-1     x-2≤0 ⇒x≤2  x∈(-∞;-1]                     x∈(-∞;-1]∪[2;+∞)                  и второе условие -х-1>0 ⇒x<-1 x∈(-∞;-1)  Ответ : область определения (-∞;-1)
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