Помогите,пожалуйста! Напишите вопросы к этому предложению с вопросительными словами. Предложение: Tiny wrote songs for pop-singers last year. Вопросительные слова: What,why,who,now,when,where. Образец: When did Tiny write s...

Английский язык
Помогите,пожалуйста! Напишите вопросы к этому предложению с вопросительными словами. Предложение: Tiny wrote songs for pop-singers last year. Вопросительные слова: What,why,who,now,when,where. Образец: When did Tiny write songs for pop-singers?
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