Какую часть развернутого угла составляет угол 1) 1градус 2)3 градуса 3)10 градусов 4)50 ??радусов

Математика
Какую часть развернутого угла составляет угол 1) 1градус 2)3 градуса 3)10 градусов 4)50 ??радусов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Развёрнутый угол - 180 градусов 1) 1 градус - 1/180 2) 3 градуса - 3/180=1/60 3) 10 градусов - 10/180=1/18 4) 50 градусов - 50/180=5/18
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