Какую часть развернутого угла составляет угол 1) 1градус 2)3 градуса 3)10 градусов 4)50 ??радусов
Математика
Какую часть развернутого угла составляет угол 1) 1градус 2)3 градуса 3)10 градусов 4)50 ??радусов
Ответ(ы):
Гость:
Развёрнутый угол - 180 градусов 1) 1 градус - 1/180 2) 3 градуса - 3/180=1/60 3) 10 градусов - 10/180=1/18 4) 50 градусов - 50/180=5/18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
3 класс помогите пожалуйста подберите имена существительные с такими признаками ??ариант а стоит в началеформе, одушевлённое, собственное женского ...
Русский язык
Математика
Другие предметы