3 класс помогите пожалуйста подберите имена существительные с такими признаками ??ариант а стоит в началеформе, одушевлённое, собственное женского родаединственого чесла, имеет оканчание а план б стоит в начальной форме неодуше...

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3 класс помогите пожалуйста подберите имена существительные с такими признаками ??ариант а стоит в началеформе, одушевлённое, собственное женского родаединственого чесла, имеет оканчание а план б стоит в начальной форме неодушевлённое нарецацельное среднего рода единственого чесла имеет окончание о состав свою загадку об имени существительных
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