Решите пожалуйста пример 102018:6 . Заранее спасибо!

Математика
Решите пожалуйста пример 102018:6 . Заранее спасибо!
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