Номер 239 помогите я не могу

Гость: Гость:

Смеяться в радости; рисовать в тетради; подъехать к деревне; написать тете Ире; закричать от боли; побывать в Сибири; работать в компьютере; приехать к бабушке Соне; идти по тропинке; взять в ладонь; плыть по Волге