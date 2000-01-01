Бегемот съедает за 6 дней 1200кг травы. Хватит ли ему 20 ц травы на 12 дней? У меня полу??илось: хватит (24 ц)

Математика

Бегемот съедает за 6 дней 1200кг травы. Хватит ли ему 20 ц травы на 12 дней? У меня полу??илось: хватит (24 ц)

Автор: Гость