Ответьте на поставленные вопросы одним словом- отрицательным наречием. 1) куда вы поедете летом отдыхать? 2) где взять книгу" рассказы о животных"? 3) откуда к нам привезли эти экзотические цветы? 4) как вы проводите свобод...
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Ответьте на поставленные вопросы одним словом- отрицательным наречием. 1) куда вы поедете летом отдыхать? 2) где взять книгу" рассказы о животных"? 3) откуда к нам привезли эти экзотические цветы? 4) как вы проводите свободное время? 5) где работает ваш отец?
Ответ(ы):
Гость:
1)никуда 2)нигде 3)ниоткуда 4)никак 5)нигде
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