Какая программа и почему является радикальной ,а какая реальной северное и южное ??бщество

Гость: Гость:

На основе «Союза благоденствия» весной 1821 года возникли сразу 2 крупные революционные организации: Южное общество в Киеве и Северное общество в Петербурге. Более революционное и решительное Южное общество возглавил П. И. Пестель, Северное, чьи установки считались более умеренными — Никита Муравьев. Южное общество признало опорой движения армию, считая её решающей силой революционного переворота. Члены общества намеревались взять власть в столице, вынудив императора отречься. Новая тактика Общества потребовала организационных преобразований: в него принимались только военные, связанные преимущественно с регулярными частями армии; ужесточалась дисциплина внутри Общества; от всех членов требовалось безоговорочное подчинение руководящему центру — Директории. В 1825 году к ним присоеднилось Общество соединённых славян. В числе которых было много предприимчивых людей и противников правила не спешить. Сергей Муравьев-Апостол называл их «цепными бешеными собаками». Велись переговоры с с представителем польского Патриотического общества, целью переговоров ставилось признать независимость Польши и передать ей от России провинции Литву, Подолию и Волынь. а также присоединение к Польше Малороссии. Северное общество по целям было умереннее Южного, однако влиятельное радикальное крыло (К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев, Е. П. Оболенский, И. И. Пущин) разделяло положения «Русской правды» П. И. Пестеля. Составленные декабристами программные документы выявляют глубокие идейные противоречия в их среде. Общее заключалось только в сохранении принципа помещичьего землевладения. Таким образом, не очень понятно, какая именно программа стала бы осуществляться в случае успеха движения. Программным документом «северян» была Конституция Н. М. Муравьёва. Проект конституции Северного общества предусматривал образование Российской федерации в составе 15 «держав». Другая идея: преобразование страны в парламентскую монархию, при которой практически любые назначения подлежали утверждению со стороны парламента. Предполагалась также отмена крепостного права на условиях наделения крестьян землёй из расчёта 2 десятин на двор, то есть закреплялось крупное помещичье землевладение. Документ П. И. Пестеля самым коренным образом отличается от программных установок Северного общества. Во-первых, Пестель видел Россию единой и неделимой с сильной централизованной властью. Во-вторых, страна должна была стать республикой, при этом достаточно остроумно решался вопрос преемственности власти. В-третьих, полковник считал, что предназначавшуюся для крестьян землю не следует разделять по дворам, а необходимо оставить в общинной собственности. Главная причина провала - были отделены от народа