Какой частью речи является выделенное слово и как подчеркнуть? Нигде ни скрипнет ни ОДНА веточка.
Русский язык
Какой частью речи является выделенное слово и как подчеркнуть? Нигде ни скрипнет ни ОДНА веточка.
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю, что существительным, подлежащее ни одна веточка
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