Какой частью речи является выделенное слово и как подчеркнуть? Нигде ни скрипнет ни ОДНА веточка.

Русский язык

Какой частью речи является выделенное слово и как подчеркнуть? Нигде ни скрипнет ни ОДНА веточка.

Автор: Гость