Помогите пожалуйста!!Напишите сочинение рассуждение на тему:Хорошо ли быть одино??им?

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Одиноким?одиноким быть плохо,думаю меня поддержат все!.когда ты одинок -ты беспомощный,потому что тебе ни кто не поможет в трудную минуту или вообще в какой либо ситуации.одиноким быть плохо-потому что Одиночество всегда идет во вред, если человек им тяготится. Частый пример этому – люди, оставшиеся одинокими после разрыва сентиментальных отношений или после смерти близкого человека. Если при этом они не имеют устойчивых сердечных связей с друзьями или родственниками, им рано или поздно приходится обращаться за врачебной помощью для лечения депрессивных состояний разной степени выраженности. Чтобы уменьшить ощущение потери и ускорить процесс эмоционального выздоровления надо искать поддержку и опору именно в своих социальных контактах.Такое же нежеланное одиночество испытывают пациенты, страдающие социальными фобиями, психологическими акцентуациями личности и психическими заболеваниями. Это является у них дополнительным источником негативных эмоций и депрессии. Они хотели бы иметь полноценную социальную жизнь, но особенности их характера или заболевания препятствуют установлению личностных отношений с другими людьми. Дорогие читатели, если Вы читаете эту статью не на сайте Посольства медицины, то она заимствована там неправомочно. Такая социальная изоляция, сопровождающаяся сниженной самооценкой и неуверенностью в себе — повод для консультации и лечения у специалистов в психологии и психотерапии.Психологи советуют таким людям расширить круг своих социальных контактов и искать контакты более глубокие и духовные. Для этого необходима большая открытость, доверие и уверенность в себе. Умение разделять свои чувства и переживания способствует формированию дружеских связей, и не нужно этого бояться. Кроме того, по представлениям психологии, помимо простого пребывания среди людей, эти совместноые переживания уменьшает чувство одиночества и вызывают ощущение эмоционального благополучия.Есть еще один вид одиночества. Он встречается у людей, которые не чувствуют себя частью какой- либо социальной группы, несмотря на то, что имеют обширный круг знакомств. Обычно это происходит из за недостатка взаимопонимания и доверия к людям. В этом случае человек живет без дружеской поддержки и опоры, наедине со всеми своими проблемами без возможности их обсуждения и взгляда на них со стороны.