Сказка НИ КАКОЙ ГОРЧИЦЫ Я НИ ЕЛ В.В.Голявкин ответь на вопрос Что ты думаешь о маль??ике? можно ли использовать,рассказывать о нем , такие опорные слова :смелый,ленивый,разговорчивый,глупый, грустный, скучающий,веселый,сердитый...

Гость: Гость:

Сумку я спрятал под лестницу. А сам за угол завернул, на проспект вышел.Весна. Солнышко. Птички поют. Неохота как-то в школу. Любому ведь надоест. Вот и мне надоело.Иду, витрины разглядываю, во весь голос песни пою. Попробуй в классе запой – сразу выгонят. А тут пой, сколько твоей душе угодно. Так до конца проспекта дошел. Потом обратно. Хорошо ходить! Ходи себе и ходи.Смотрю – машина стоит, шофер что-то в моторе смотрит. Я его спрашиваю:– Поломалась?Молчит шофер.– Поломалась? – спрашиваю.Он молчит.Я постоял, постоял, говорю:– Что, поломалась машина?На этот раз он услышал.– Угадал, – говорит, – поломалась. Помочь хочешь? Ну, давай чинить вместе.– Да я... не умею...– Раз не умеешь, не надо. Я уж как-нибудь сам.Что мне оставалось делать? Вздохнул и дальше пошел.Вон двое стоят. Разговаривают. Подхожу ближ