Реши уравнения 5(2х-1)-4(3х+1)=2 если корень =-5,5
Математика
Реши уравнения 5(2х-1)-4(3х+1)=2 если корень =-5,5
Ответ(ы):
Гость:
5(2х-1)-4(3х+1)=2 10х-5-12х-4=2 -2Х=2+5+4 -2Х=10 Х=-5 И ЭТО 100% КОРЕНЬ, А корень(-5,5)не правильный.
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