В равнобедренном треугольнике АВС (основание АС) боковая сторона 25см, а высота СК ??авна 24см. Найдите основание.

Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВС (основание АС) боковая сторона 25см, а высота СК ??авна 24см. Найдите основание.
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